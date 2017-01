Mis sur la touche le week-end passé, Diego Costa a effectué un retour remarqué et surtout gagnant en championnat ce dimanche. C’est lui qui a ouvert le score lors de la victoire de Chelsea contre Hull (2-0) et il n’a pas manqué d’envoyer un message à tous ses détracteurs.

Pour fêter son but, l’attaquant s’est dirigé vers le poteau de corner et a mimé des clapets qui se ferment avec ses mains. Une célébration qui a fait sourire et même chanter de bonheur les supporters de Chelsea., lesquels ont scandé son nom une bonne partie du match.

[VIDÉO ] - Le beau but et l'énorme célébration de Diego Costa qui envoie un message à ses détracteurs ➡️ https://t.co/esVhA0Nqk0 #CHEHUL pic.twitter.com/b0bAF5Z0iF

— SFR Sport (@SFR_Sport) 22 janvier 2017