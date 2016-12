Si Wayne Rooney semble peu à peu remonter la pente d’un point de vue sportif, son avenir du côté de Manchester United est encore loin d’être fixé. Ainsi, la Chine continuerait de lui faire la cour avec insistance, comme le rapporte le Mirror dans ses colonnes.

Les clubs de Guangzhou Evergrande et de Beijing Guoan seraient ainsi prêts à toutes les folies pour attirer l’attaquant des Red Devils. Un contrat de 700 000 livres par semaine lui aurait même été proposé sans pour autant avoir connaissance de l’identité du club émetteur de l’offre. La question demeure aujourd’hui de savoir si le joueur de 31 ans succombera aux sirènes de l’Empire du Milieu, ou s’il entreprendra tout son possible pour rester et battre le record du nombre de buts détenu à ce jour par Bobby Charlton (249 buts, Rooney en est à 248). Réponse dans les semaines à venir.