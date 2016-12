En marge des Globe soccer awards, Samuel Eto’o a reçu un trophée pour l’ensemble de sa grande carrière. Le Corriere dello Sport a retranscrit les mots qu’il a eu à l’égard du technicien transalpin Fabio Capello qui l’a fait venir au Real Madrid en 1997.

« Je tiens à remercier tant de personnes, en particulier Capello. Je ne l’ai pas eu l’occasion de le faire dans le passé et je le faire maintenant, en face de tous ces gens. c’est grâce à vous que ma famille peut manger aujourd’hui et si je peux me consacrer à ce que je préfère dans le monde, le football. Merci de m’avoir donné cette opportunité pour moi et ma famille », a expliqué l’attaquant international camerounais.