On a beau avoir été un grand joueur, l’après-carrière demeure toujours une étape délicate à franchir. Quitter définitivement le monde du ballon rond, devenir consultant ou bien encore endosser le rôle d’entraîneur. C’est sur cette troisième possibilité que travaille activement la Fédération anglaise de football, qui compte bien venir en aide à certaines du foot anglo-saxon. Des grands noms, puisqu’il s’agit de Paul Scholes, Steven Gerrard ou encore Frank Lampard, annonce la BBC dans ses colonnes.

« Nous souhaitons que d’autres entraîneurs anglais travaillent avec nos équipes nationales et accèdent à la Premier League en tant qu’entraîneurs et managers. J’ai déjà été en contact régulier avec plusieurs internationaux, anciens et actuels, en vue d’un programme pilote », a ainsi exposé Dan Ashworth, le directeur technique de la FA. La BBC rappelle par ailleurs que Paul Scholes passe actuellement ses diplômes du côté de Blackburn.