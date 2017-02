Suite à la rencontre entre Brest et Fleury en Coupe de France (0-2), Jean-Marc Furlan, entraîneur de Brest, et Luciano Castan, défenseur de Brest, avaient été suspendus pour huit et six matches par la Fédération française de football (FFF).

Toutefois, le club breton a annoncé ce jeudi que les deux sanctions avaient été allégées par la commission d’appel de la FFF. Jean-Marc Furlan fera six matches de suspension (plus deux avec sursis) tandis que Luciano Castan a vu sa sanction passer à quatre rencontres.