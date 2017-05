La Juventus Turin peut remporter jusqu’à trois trophées cette saison. Première coupe à se proposer aux Bianconeri, la Coupe d’Italie. Les hommes de Massimiliano Allegri étaient en effet sur le pont ce mercredi soir, en finale face à la Lazio Rome.

Et d’entrée, la Vieille Dame débloquait la situation par l’intermédiaire de Dani Alves (12e) d’une belle demi-volée. Quelques minutes plus tard, c’est Bonucci (24e) qui faisait le break pour la Juve. Score final 2-0, la Coupe d’Italie est entre les mains turinoises. Un premier trophée dans la besace du club piémontais en attendant, peut-être, la Serie A et la Ligue des Champions.