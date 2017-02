La France du football à l’attaque du marché chinois ! Si des clubs français comme le FC Sochaux ou l’OGC Nice ont déjà des actionnaires provenant de la nation montante dans le ballon rond, les instances françaises de football souhaitent également s’inscrire dans « la politique de représentation et de développement du savoir-faire français » en inaugurant demain matin un bureau commun à la FFF et la LFP à Pékin.

Selon un communiqué, le bureau vise à remplir six missions prioritaires : « exporter la formation française, valoriser l’image des compétitions françaises et des sélections nationales auprès du public chinois, renforcer les liens stratégiques avec les acteurs chinois, accompagner les clubs français dans leur stratégie de déploiement économique, développer l’exposition audiovisuelle des compétitions nationales en recherchant des diffuseurs et rechercher des sponsors ».