Neymar est actuellement en vacances au Brésil et il peut profiter pleinement de sa luxueuse villa à Mangaratiba dans l’ouest de Rio de Janeiro, acquise il y a seulement quelques mois.

Une maison de rêve qui comporte notamment six suites, un spa, un court de tennis, une cave à vin pouvant contenir 3.000 bouteilles et même un héliport. Pour un coût estimé à plus de 8 millions d’euros.