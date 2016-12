Buteur à 16 reprises toutes compétitions confondues sous le maillot de Manchester United depuis son arrivée en Premier League cet été, Zlatan Ibrahimovic s’est déjà fait une place de choix au sein du club. A tel point que les Red Devils mettraient tout en oeuvre pour le garder le plus longtemps possible.

Si le Suédois a signé pour un an et une année supplémentaire en option, soit jusqu’en 2018, les dirigeants mancuniens envisageraient sérieusement d’offrir à leur attaquant l’opportunité d’intégrer ensuite le staff de José Mourinho, rapporte le DailyStar dans ses colonnes « Zlatan a un oeil averti sur son futur et il pourrait avoir envie de devenir manager », explique ainsi une source proche du club pour le quotidien anglophone. Une éventualité pour laquelle Manchester United serait prêt à oeuvrer pour faciliter le désir de reconversion du Z, assurant que « Zlatan a une réelle et positive influence sur les gens qui l’entourent. »