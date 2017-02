Si les Barcelonais affrontent ce mardi soir les Parisiens pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la chaîne de télévision catalane TV3 a capté une scène cocasse à l’entraînement du FC Barcelone au Parc des Princes.

Dans cette vidéo, on voit notamment Luis Suarez et Gerard Piqué chambrer leur coéquipier Neymar pour sa nouvelle moustache, présentée un peu plus tôt via son compte Instagram.