Alors que son avenir n’est pas bouclé et qu’il tarde à prolonger avec Arsenal, Alexis Sanchez s’est exprimé sur le site du club où il affirme qu’il se sent comme chez lui. Le Chilien veut offrir de nouveaux titres à son équipe pour remercier les supporters de leur soutien.

« Je me sens vraiment comme un joueur important et mes coéquipiers me le disent tous les jours. J’essaye de prouver que je suis un joueur essentiel tous les jours, match après match. Je crois que nous avons les joueurs et la qualité pour gagner beaucoup de choses. Je me sens vraiment heureux et bien au club. Je veux offrir un nouveau titre aux fans. Nous devons gagner la Premier League ou la Ligue des champions pour eux. »