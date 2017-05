Cheick Diabaté est un personnage de la Ligue 1. Le Malien est d’ailleurs revenu dans le Championnat de France l’hiver dernier, au FC Metz. Outre ses bonnes performances sportives, l’attaquant est quelqu’un de bienveillant, et les spectateurs de notre championnat l’ont bien compris et adressent des messages de sympathies au joueur grenat.

Dans une interview accordée à France Football, Cheick Diabaté a réagi à tous ses messages de gentillesse, dans son style si particulier. « On m’en parle souvent (ndlr : des messages bienveillants à son égard), mais je ne les regarde pas trop. Personnellement, après le foot, quand je rentre à la maison, je me repose, j’appelle des amis. Si les gens disent que je suis gentil, ça me fait plaisir. J’essaie de respecter les gens. Quand on respecte les gens, vous êtes respecté en retour. On va tous mourir, alors pourquoi être méchant ? »