On connaissait les talents de Paul Pogba pour les célébrations, et après son premier titre de coupe d’Europe, on n’en attendait donc pas moins de sa part.

Après le coup de sifflet final de la finale de la Ligue Europa opposant Manchester United à l’Ajax Amsterdam (2-0), le Français s’est dirigé vers les supporters pour célébrer à sa façon ce précieux titre, en dansant. Une image captée depuis la tribune qui a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux.