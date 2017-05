Ces derniers jours, le nom de Medhi Benatia circule autour de l’Orange Vélodrome. Un transfert de 25 millions d’euros a même été évoqué, pour celui qui incarnerait le grand défenseur central que l’Olympique de Marseille recherche. L’international marocain de 30 ans aurait pu y rejoindre un entraîneur qu’il a bien connu à l’AS Roma (2013-2014). Mais alors que Rudi Garcia a appelé son ancien protégé en automne pour prendre de ses nouvelles mais aussi pour aborder la possibilité d’un transfert, l’actuel joueur de la Juventus Turin a été clair : il ne veut pas rejoindre Marseille.

Selon les informations de RMC, Benatia ne garde pas un bon souvenir de son passage dans le club de la ville phocéenne (2005-2008) et un retour en Ligue 1 ne l’intéresse pas. Il se dit heureux en Italie, même si une grande partie de sa famille habite à Marseille. L’agent du joueur aurait lui confirmé qu’il n’y avait aucun contact entre son client et l’OM. Ce dernier privilégie la possibilité de rester à Turin, même s’il n’a pas écarté les pistes le menant au Qatar : « Le foot réserve parfois quelques surprises, mais je n’ai pas du tout l’intention de revenir à Marseille. Ce serait un mauvais choix pour finir ma carrière » aurait-il confié à l’un de ses proches selon la radio française. Cette dernière conclut d’ailleurs que Benatia serait un cheval de Troie crée par les dirigeants de l’OM, destiné à détourner l’attention pour travailler sur une piste plus sérieuse encore.