Alors que le projet était au point mort depuis plusieurs mois, un accord entre les dirigeants de l’AS Roma et ceux de la capitale italienne a été trouvé vendredi soir. « Nous voulions un stade respectueux de l’environnement, dans l’intérêt des citoyens, et nous y sommes parvenus », s’est réjouie la maire de la ville éternelle Virginia Raggi selon AFP. Depuis plusieurs jours les supporters du club romanista menaient une grande campagne de soutien au projet de ce stade avec un slogan inventé par leur entraîneur Luciano Spalletti : « famo sto stadio ! » traduire : « faisons ce stade ! ». Le Stadio Olimpico jugé trop grand (72 000 places alors que la moyenne d’affluence est d’environ 25 000 spectateurs cette saison) et trop vétuste (construit en 1953) avec une grande piste d’athlétisme séparant les tribunes du terrain, était considéré comme un frein au développement du club.

Une stratégie qui a notamment fonctionné avec la Juventus qui a quitté de Stadio Olimpico Grande Torino pour le Juventus Stadium en 2011, permettant à la Vielle Dame de rester compétitif dans le football européen. Le principal point de divergence tournait autour du nouveau quartier d’affaires, prévu à proximité du stade, qui devait comprendre trois grandes tours. « Le volume de bureaux a été réduit de 60% pour le quartier d’affaires, il n’y aura plus de tours mais des édifices bas, intégrés au panorama » a déclaré la maire de Rome. Le projet est estimé à 1,3 milliard d’euros.