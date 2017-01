Les clubs chinois ont fait une entrée fracassante sur le marché des transferts depuis l’été dernier. Et selon un rapport de la FIFA, le championnat chinois fait un bond de 15 places et se classe 5e du classement des pays acheteurs sur le marché des transferts internationaux, avec 450 millions de dollars dépensés en 2016, soit 2,5 fois plus qu’en 2015.

Avec 1,37 milliard de dollars dépensés sur l’année 2016, ce sont les Anglais qui dépensent toujours le plus. Ils devancent largement l’Allemagne (576,4 M€) et l’Espagne (508,7 M€). Les Italiens se placent à la 4e place (508,5 M€). La Ligue 1, 6e, se place juste derrière les Chinois donc, avec 207,1 millions de dollars dépensés en 2016.