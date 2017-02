Didier Poulmaire, avocat et conseiller du sport, était l’invité du Vestiaire sur SFR Sport mercredi soir. L’avocat en a profité pour raconter une anecdote sympathique sur le joueur du Stade Rennais, Yoann Gourcuff, son ancien protégé. L’histoire cocasse se déroule juste avant la signature du joueur à l’Olympique Lyonnais en provenance de Bordeaux en 2010.

« Il avait souvent des problèmes de téléphone, du coup je lui demande quel est le problème ! Il me répond que son forfait n’est pas adapté ! Je lui demande quel est son forfait et il me dit que c’est un forfait d’étudiant et que les forfaits ne sont pas donnés, » a-t-il dit, hilare, avant de poursuivre. « Moi j’aime ça, parce que quand on voit maintenant les enjeux financiers et qu’on peut avoir des garçons qui ne sont pas trop impactés par ça, je pense que c’est important. Et c’est vrai que pour moi Yoann est un très bel exemple de quelqu’un qui a fait sa carrière sans être impacté par tout ça. »