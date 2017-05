L’erreur de Laurent Koscielny lors d’Arsenal-Everton (38e journée de Premier League) lui coute cher car la FA vient de dévoiler sa suspension.

Le Français, dont l’appel a été rejeté, est suspendu trois rencontres. Il manquera donc la finale de la FA Cup qui a lieu samedi prochain face à Chelsea.

Laurent Koscielny will serve a three-match suspension after his wrongful dismissal claim was rejected : https://t.co/VDPrW3jT3H

— The FA (@FA) 23 mai 2017