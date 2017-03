Âgé aujourd’hui de 33 ans, l’international ivoirien Emmanuelle Eboué est suspendu depuis plusieurs mois par la FIFA pour ne pas avoir payé son ancien agent. Il traverse actuellement une période très difficile. Interviewé par SFR Sport, l’ancien joueur d’Arsenal entre 2005 et 2011 est revenu sur l’un des tournants de sa carrière : quand les fans des Gunners lui ont tourné le dos.

« Les fans étaient comme une famille, je les rendais heureux parfois (…) j’étais toujours là pour eux quand ils venaient » explique d’abord Eboué à SFR Sport. Mais en 2008, alors qu’il revient d’une blessure au genou qui l’a écarté des terrains depuis 9 matchs, les fans vont se retourner contre lui. « J’étais sur le banc et après mon entrée, j’ai fait quelques erreurs sur le terrain et quelques mauvaises passes (…) les fans sont alors allés parler à Wenger pour me sortir » le public de l’Emirates Stadium commence alors à le huer de façon virulente. Quelques minutes seulement après son entrée, Arsène Wenger décide de le faire sortir : « quand j’ai vu le numéro 27 (sur le panneau du quatrième arbitre, NDLR) j’étais choqué, poursuit Eboué, je me suis dit : « Pourquoi ? Je viens juste de revenir ? » Ce dernier sort sous les sifflets de la foule, dépité, en baissant la tête. « Cette période était très difficile pour être honnête », avoue le joueur. Si certains fans sont venus s’excuser auprès de lui, il quittera le club deux ans après, pour le Galatasaray.