A 38 ans, Frank Lampard ne semble toujours pas rassasié. En fin de contrat avec New York City, l’ancienne légende de Chelsea (trois titres de champions d’Angleterre et une Ligue des Champions) pourrait contre toute attente faire son retour dans le royaume. Selon The Sun Crystal Palace (actuel 17ème de PL) et Brighton (1er de Championship) ont déjà montré leur intérêt. Un renfort de choix pour Crystal Palace, même si le problème des coéquipiers de Yohan Cabaye semble plus se situer en défense qu’en attaque (7ème attaque, 18ème défense de PL).

Déjà prêté à Manchester City en 2014-2015, l’homme aux 609 matches de Premier League et 106 sélections avec les Three Lions avait déjà déclaré en décembre pour Sky Sports : « Je déciderai en janvier si je continue à jouer ou pas, car j’ai quelques propositions ». Avant de rejoindre le staff de Chelsea ?