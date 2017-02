Arrivé aux Canaries cet hiver, Jesé Rodriguez n’a toujours pas connu la victoire avec sa nouvelle équipe. En quatre rencontres disputées par le joueur prêté par le PSG, Las Palmas a connu quatre défaites, dont deux à la maison alors qu’elle était jusqu’alors invaincue sur ses terres. En Espagne, certains parlent déjà de la « malédiction Jesé ».

Toujours est-il qu’il faut relativiser cette statistique. Depuis son arrivée, installé sur le côté gauche de l’attaque, l’ancien du Real Madrid livre des prestations tout à fait correctes et participe bien au jeu. On peut éventuellement lui reprocher d’être trop imprécis dans les derniers mètres. Paradoxalement, l’équipe joue même mieux depuis son arrivée, et elle a été bien malheureuse notamment face à Séville ou la Real Sociedad vendredi soir, dominant totalement mais étant battue en raison d’erreurs ponctuelles.