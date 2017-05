Interrogé par MírameTV, le président de Las Palmas Miguel Ángel Ramírez s’est exprimé sur plusieurs sujets d’actualité du club, notamment le mercato. Et il a évoqué la piste Balotelli, dont le nom est annoncé avec insistance ces derniers temps.

« C’est totalement faux. C’est vrai que l’an dernier, avec le recrutement de KP Boateng, il y avait la possibilité de faire venir Balotelli, mais on avait décidé de ne pas le faire. On n’a plus parlé de Balotelli. Je peux vous assurer à 100% que Balotelli ne jouera pas à Las Palmas la saison prochaine », a-t-il confié.