Lassana Diarra et l’OM c’est désormais de l’histoire ancienne. Le club vient d’annoncer la résiliation du contrat du milieu de terrain. Le joueur a lui adressé un message au club via son compte Twitter.

« Aujourd’hui, je quitte l’OM après y avoir passé 1 an et demi. Bonne chance pour la fin du Championnat et à bientôt. » Le joueur a donc porté le maillot de l’OM pour la dernière fois lors de la réception de Guingamp il y a une semaine, où il s’était fait huer à sa rentrée sur le terrain.