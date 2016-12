L’UEFA vient de dévoiler son onze type des révélations de cette première partie de Ligue des Champions. Et on y trouve pas moins de 4 Français. Alphonse Areola (Paris SG) garde les buts de cette équipe type, derrière une défense où Samuel Umtiti (FC Barcelone) prend place dans l’axe.

Thomas Lemar (AS Monaco) s’occupe lui d’animer le couloir droit (il joue davantage à gauche avec les Monégasques), tandis qu’Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) a la charge de déstabiliser les défenses adverses sur l’aile gauche. À noter que l’ancien Lorientais Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) est l’élu pour défendre le flanc gauche de cette équipe.

There are 7 clubs represented in our UEFA Champions League breakthrough team of 2016. Do you agree with our XI ?#UCLhttps://t.co/cfbJXHSDQp

— Champions League (@ChampionsLeague) 24 décembre 2016