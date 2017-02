Les premiers matches de la phase éliminatoire de cette édition 2016/2017 de la Ligue des Champions auront lieu mardi avec Paris-Barcelone et Benfica-Dortmund. L’occasion pour l’équipementier officiel de la compétition de dévoiler le nouveau ballon.

« Le design du ballon est inspiré du célèbre symbole national du Pays de Galles, celui d’un dragon saisissant (…) il sera utilisé lors des phases éliminatoires et de la finale à Cardiff. (…) Le ballon répond également aux mesures requises concernant la performance et le standard des joueurs destinés à briller lors des stades finaux de la compétition comme Messi, Bale, Suarez et Muller. Son tissu extérieur est cohérent avec les précédents ballons officiels de la Ligue des Champions et fournit une prise optimale », détaille Adidas dans un communiqué. Espérons pour les supporters monégasques et parisiens que ce ballon leur portera chance !