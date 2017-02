Il ne sera peut-être pas titularisé mardi soir pour le huitième de finale allé de Ligue des Champions opposant l’AS Monaco à Manchester City, mais Kylian Mbappé impressionne malgré son jeune âge. À 18 ans, il a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives en 24 matchs (toutes compétions confondues). Le 11 février dernier, il est même devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de Ligue 1 à marquer un triplé (à 18 ans et 2 mois contre Metz).

Des performances qui étonnent même au sein de l’effectif asémiste, comme en témoigne son coéquipier Fabinho en conférence de presse : « Kylian a 18 ans et il n’arrête pas de nous surprendre. On est avec lui tous les jours à l’entraînement et il a quelque chose de spécial. Ce qu’il réalise à l’entraînement montre qu’il va devenir un grand joueur. »