Quelques heures avant le passage des Monégasques en conférence de presse, Pep Guardiola avait fait part de son inquiétude avant de rencontrer l’ASM. « C’est un tirage difficile », a-t-il annoncé, sous-entendant presque que Monaco est le favori pour le match de demain soir en huitième de finale allé de Ligue des Champions.

Une affirmation que contredit Fabinho en conférence de presse : « je ne dirais pas qu’on est favoris. Je comprends pourquoi il essaie de faire passer ce message, mais on a vu ce dont City est capable. Ce ne sera pas facile de les arrêter, mais avec nos forces et nos qualités, on va essayer de réussir une grande performance demain ».