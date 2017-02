Défait assez largement par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue des Champions ce mardi (0-4), le FC Barcelone est dans l’oeil du cyclone. Christian Gourcuff, l’entraîneur du Stade Rennais, n’y a pas été non plus de main morte.

« Déjà, j’étais triste pour le Barça parce que j’ai toujours été un grand admirateur, et bon, les équipes vivent et meurent. Ce n’est plus le Barça que j’ai aimé. Le jeu, c’est le mouvement, donc si vous n’avez plus le mouvement, vous avez beau avoir les mêmes intentions, ça n’a plus la même efficacité dans la fluidité du jeu, dans l’organisation, dans plein de choses », a-t-il avancé, des propos relayés par L’Equipe.