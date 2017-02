Luis Enrique a dévoilé son groupe pour le déplacement du FC Barcelone à Paris pour le compte du 8e de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi.

Le technicien espagnol a convoqué 21 joueurs, dont les deux Français Jérémy Mathieu et Samuel Umtiti, sans oublier l’indispensable MSN (Messi-Suarez-Neymar). Sortis sur blessure contre l’Athletic Bilbao (3-0, 4 février), Rafinha et Piqué sont de retour dans le groupe catalan. Arda Turan, Mascherano et Aleix Vidal sont quant à eux absents.

Le groupe barcelonais :

Ter Stegen, Cillessen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Iniesta, Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti, Mathieu, Carles Aleñá et Nili.