Il est une certitude : le match opposant le Paris Saint-Germain au FC Barcelone mardi soir comptant pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions fait frétiller d’impatience les Français. Mais ces derniers croient-ils vraiment aux chances des hommes d’Unai Emery face à la plus grande écurie européenne de ses dernières années ?

Selon un sondage Sport/Odoxa commandé par RTL et Winamax, seuls 18% des Français et 23% des amateurs de football pronostiquent une victoire du PSG contre l’ogre catalan. Il ne reste plus qu’à Edinson Cavani et à ses coéquipiers de créer la surprise.