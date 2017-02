Présent en conférence de presse ce jeudi, Lucien Favre est revenu sur la superbe prestation du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone en début de semaine (4-0, 8e de finale aller de la Ligue des Champions). Et le coach niçois a souhaité féliciter Unai Emery et ses hommes pour leur performance face aux Catalans.

« C’était un super match. Je pense que Paris a trouvé son équilibre. Draxler a énormément apporté parce qu’il a rééquilibré le côté gauche. Di Maria a pu passer côté droit. Et à deux, ils marquent trois buts. Cela rééquilibre l’équipe. Il y a des joueurs de classe internationale, Verratti, Rabiot etc. Il y a eu un engagement, et en terme kilométrique, c’est haut, c’est efficace, ça tranche. 4-0 contre le Barça, qui n’est quand même plus le Barça au niveau organisation c’est vrai, c’est magnifique. Tout le monde a pris du plaisir. C’est bien pour le Championnat de France, cela valorise tout le monde. Paris gagne 4-0 contre la meilleure équipe du monde, une des meilleures », a déclaré le technicien suisse dans des propos relayés par L’Equipe.