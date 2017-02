D’ici quelques semaines, la Grande-Bretagne entamera les procédures pour lancer le Brexit. Une décision qui va logiquement avoir un impact conséquent sur le monde du football. Dans un entretien accordé au New York Times, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin s’est confié sur les problèmes que pourraient engendrer les nouvelles lois britanniques sur les compétitions de football.

« Si on voit que des joueurs ne peuvent pas entrer sur le territoire parce qu’ils ont un type de procédure légale en cours, nous nous demanderons si on devra continuer à jouer des compétitions européennes là-bas. Neymar et Messi ont des procédures ouvertes. Cette saison, la finale de la Ligue des Champions se joue à Cardiff. Imaginez si on ne les laisse pas entrer. Ce serait un grave problème pour nous si les joueurs d’Angleterre peuvent voyager partout, mais ceux des autres équipes ne peuvent pas y aller », a-t-il confié. S’il est tout de même peu probable que les deux hommes disputent la finale de Ligue des Champions cette année compte tenu du résultat du huitième aller, Ceferin soulève là une vraie problématique pour les années à venir, notamment dans le cadre de l’Euro 2020. On rappelle que Serge Aurier avait vécu une situation de la sorte en novembre dernier, quand il n’a pas pu se rendre à Londres pour y affronter Arsenal avec le PSG.