En avril dernier, Gérard Piqué a participé à l’incroyable remontada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et a encore une fois éliminé le club de la capitale, cette fois-ci en huitième de finale (les Blaugranas avaient éliminé le PSG en 2015, en quart de finale). Le rêve des Qataris depuis leur arrivée est d’offrir au club sa première LdC de son histoire.

Dans une interview accordée au Parisien, Gérard Piqué a expliqué pourquoi le PSG n’avait pas dépassé les quarts de finale depuis cinq ans. « Paris a une grande équipe et un bon entraîneur. Il doit persévérer. Ils ont eu la malchance de tomber contre Barcelone à chaque fois. Si une année tu as un peu plus de chance au tirage, tu arrives en demi-finale et tu peux la gagner. » Selon Piqué, seule la chance manque au PSG.