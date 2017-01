Sebastian Giovinco fait le bonheur des fans de Toronto depuis maintenant presque 2 ans ! L’ancien joueur de la Juventus a rejoint le Canada en 2015. Le joueur de 30 ans a joué 64 matches pour 40 buts sous les couleurs du club canadien. Dans une conversation téléphonique avec Sky Sport 24, le petit Italien a confirmé que le FC Barcelone avait voulu le recruter par le passé.

« Oui c’est vrai, dans le passé, on m’a dit que Barcelone était intéressé par moi. Mais avec Messi, Neymar et Suarez, je n’aurais jamais joué. Je n’étais pas intéressé, car je voulais jouer, et avec ces trois phénomènes c’est impossible, ils font la différence avec un coup de patte ! » L’attaquant italien se plaît en MLS puisqu’il a récemment refusé une offre d’un club chinois.