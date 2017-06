Orphelin d’un véritable spécialiste au poste d’arrière droit lors de l’exercice 2016-2017, le FC Barcelone ne voudrait pas réitérer l’expérience pour la saison prochaine. Les Catalans ont coché les noms de deux espagnols pour combler ce manque : Héctor Bellerín (Arsenal) et César Azpilicueta (Chelsea).

Si le premier est plus jeune que le second (22 ans contre 27), il serait aussi plus cher (40 millions d’euros contre 30). Si selon Sport, Bellerin reste la priorité des dauphins de la Liga, Azpilicueta représenterait la meilleure alternative en cas d’échec dans les négociations avec les Gunners. Cependant les Blaugranas devront lutter contre la volonté d’Antonio Conte de garder absolument l’ancien Marseillais à Londres. L’entraîneur italien a en effet fait d’Azpilicueta un pilier de son effectif, comme en témoigne la participation de l’international espagnol (18 sélections) à la totalité des rencontres des Blues en championnat lors du dernier exercice.