Plus tôt dans la journée, le Real Madrid a dévoilé, après avoir reçu confirmation du TAS, que son interdiction de recrutement n’était désormais valable que pour un mercato. Les Merengues pourront donc inscrire des joueurs dès cet été. Le FC Barcelone lui, n’avait pas eu cette chance, bien que condamné pour des faits similaires et même moins importants en termes d’articles enfreints et de mineur concernés. Josep Maria Bartomeu s’est ainsi exprimé à ce sujet.

« Je ne connais pas tous les détails des cas Real Madrid et Atlético. Je sais juste que la sanction était liée à des faits similaires. Mais vu qu’on a eu les mêmes avocats, ce sera facile de les appeler pour qu’ils nous expliquent. Je n’ai aucun problème à réaliser cet appel », a confié le président barcelonais, plutôt mesuré donc.