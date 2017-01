Javier Pastore a posté sur son compte Instagram, un message visant à aider le peuple italien, victime d’un terrible tremblement de terre. L’Argentin entretient un lien spécial avec les Italiens, lui qui a joué en Italie durant deux ans, à Palerme.

Et pour aider les personnes touchées par le tremblement de terre, Javier Pastore a lancé une cagnotte via CharityStars. Pour inciter les gens à faire un don, la personne qui fera la plus grosse enchère gagnera un dîner en compagnie du joueur du Paris Saint-Germain.