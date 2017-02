Victime de violences policières lors d’une interpellation, l’affaire de Théo a fait du bruit ces derniers jours. Le jeune homme racontait notamment dans 20 Minutes : « il (le policier) me regarde, j’étais de dos, mais j’étais en trois quarts, donc je voyais ce qu’il faisait derrière moi. Il prend sa matraque et il me l’a enfoncée dans les fesses, volontairement. Dès qu’il m’a fait ça, je suis tombé sur le ventre, j’avais plus de force ».

Pris en photo dans son lit d’hôpital lors de la visite du président François Hollande, le jeune homme portait un maillot de l’Inter Milan. Le club milanais a été particulièrement touché par ce cliché. Selon le Corriere Della Serra, la direction du club réfléchit à inviter Théo à assister à un match à Giuseppe Meazza pour lui remettre un maillot officiel de l’Inter.