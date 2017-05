Une page se tourne dans l’histoire du football mondial. Francesco Totti (40 ans) dispute son dernier match avec l’AS Roma ce dimanche soir face au Genoa pour le compte de la 38e et dernière journée de Serie A.

Arrivé au club en 1989 (débuts professionnels en 1993), l’emblématique capitaine du club de la Louve va donc quitter les Giallorossi après 28 ans de bons et loyaux services. Pour l’occasion, le Genoa a décidé d’offrir un cadeau à l’Italien. Nicolas Burdisso, capitaine des Rossoblu, va offrir un maillot du club floqué du célèbre numéro 10 du "Capitano" et de deux inscriptions à l’avant et au dos de la tunique. « Le Genoa salue Francesco Totti. 23 saisons sous le même maillot, 786 matches, 307 buts, champion du monde en 2006. Francesco Totti dans l’histoire du foot ». Classe.