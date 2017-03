Souffrant de troubles de métabolisme (processus qui permettent aux cellules de se nourrir et de produire de l’énergie), Mario Götze est absent des terrains depuis début 2017 et le restera pour une période encore indéterminée. « Je suis actuellement en traitement et je fais tout ce que je peux pour retrouver l’entraînement aussi vite que possible et aider mon équipe à atteindre nos objectifs communs », avait déclaré le joueur allemand de 24 ans.

En conférence de presse, l’entraîneur du Bayern Munich, Carlo Ancelotti, qui ne l’avait pas retenu à son arrivée chez les Bavarois cette saison a tenu à lui adresser un message de soutien : « Je suis fatigué par ce sujet. J’espère le meilleur pour lui (Mario Götze) car c’est un jeune et fantastique joueur. J’espère le meilleur pour son avenir. »