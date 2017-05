Nolito est dans le dur à Manchester City. Transféré l’année dernière à City pour 15 millions d’euros en provenance du Celta Vigo, l’attaquant a joué 19 matches cette saison, mais en 2017, le joueur de 30 ans compte seulement 42 minutes en Premier League et n’entre plus dans les plans de son entraîneur.

Et d’après les informations de la BBC, le Bétis Séville aimerait enrôler l’ancien joueur de Vigo et serait en discussion avec les Citizens pour le faire venir pour 4 millions d’euros. Guardiola veut du changement et ne serait pas contre un départ du joueur, cependant, le salaire du joueur (environ 120 000€/semaine) poserait problème aux Sévillans.