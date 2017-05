C’est une première en France dans un match officiel, les arbitres ont eu recours à la vidéo pour vérifier un but. Et heureusement qu’elle était là car Clément Turpin et ses adjoints s’étaient initialement trompés.

Nabab pensait avoir ouvert la marque et les joueurs d’Orléans célébraient déjà leur but avant de regagner le rond central, sauf que les arbitres en cabine ont indiqué à leurs homologues sur le terrain que le but devait être annulé. Clément Turpin a alors sifflé un hors jeu et le match a repris son cours. Notons qu’il y a tout de même eu quelques instants de flottement.