Les championnats nationaux ont tous touché à leur fin, ce week-end, puisque la Serie A était le dernier championnat en cours des cinq grands championnats. Du suspens, il y en a eu cette saison, presque à tous les étages et dans tous les championnats. Outre le suspens, il y a eu énormément de buts.

Sur les cinq grand championnats (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie), le championnat le plus prolifique est l’Italie avec une moyenne de 2,95 buts par match. La Serie A a dépassé la Liga Santander (2,94/match) lors de la dernière journée. Sur la troisième place du podium, on retrouve la Bundesliga avec une moyenne de 2,81 buts par match. Enfin, l’Angleterre est quatrième (2,80 buts/match) tandis que la France est le mauvais élève, et ferme la marche, avec 2,61 buts par match. Vivement la saison prochaine !