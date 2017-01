Relégué sur le banc de touche du FC Séville, où il a été prêté par le Paris SG jusqu’à la fin de la saison, Salvatore Sirigu (28 ans) commence à trouver le temps long. Son représentant, interrogé par la radio italienne CRC, a d’ailleurs exprimé sa déception. « Sirigu ? On parle d’un des excellents gardiens que compte l’Italie. Il a été très bon à Paris jusqu’à ce que Blanc décide de le mettre sur le banc sans aucune explication. Il a été élu meilleur gardien de Ligue 1 pendant des années et le voir sur le banc aujourd’hui, c’est presque un délit », a-t-il lâché, visiblement irrité par la situation de son protégé en Andalousie. Sous contrat jusqu’en juin 2018 avec le PSG, il a d’ailleurs ouvert la porte à un retour en Italie.

« Connaissant Salvatore, il a des valeurs humaines importantes et, en ce sens, il mériterait une place de titulaire plus que d’autres. À l’heure actuelle, derrière Buffon et Donnarumma, il fait partie du gratin du football italien. (...) Je serais vraiment content s’il pouvait revenir en Italie, à Naples par exemple, ce serait positif pour le football italien et la sélection », a-t-il indiqué. Cagliari s’est renseigné ces derniers jours, tout comme l’OGC Nice. D’autres écuries répondront-elles à cet appel du pied en bonne et due forme ?