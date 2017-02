Les OM-PSG font toujours ressortir les passions les plus tenaces. Après la claque reçue par Marseille au Vélodrome, Habib Beye et Paul Le Guen, les deux consultants pour Canal Plus se sont disputés à propos d’Unai Emery. Le premier soutient que le coach espagnol réalise un bon travail au club de la capitale depuis le début de la saison quand le second défend le contraire. Résultat, les deux hommes se sont un peu disputés sur le plateau du CFC ce dimanche soir.

« Lorsque j’entends que Paris a franchi un cap, ils l’ont passé depuis un moment. Aujourd’hui, on juge sur l’instant. Je suis désolé d’analyser le travail d’Emery depuis sa victoire contre le Barça. Emery, il a travaillé depuis le début de la saison. Pour être en contradiction avec Paul (Le Guen, Ndlr), j’ai entendu pendant six mois qu’il me disait qu’Emery n’apportait rien au PSG par rapport à Laurent Blanc. C’est un débat qu’il faut avoir. Ce que je veux dire, c’est qu’il faut avoir du recul sur ce qu’il se passe. C’est important de juger correctement les choses et quand il me dit que je suis un doux rêveur, ça m’embête un petit peu. On a tous notre analyse et chacun doit donner son point de vue, mais il ne faut pas dire que parce que j’ai ce point de vue, je suis un doux rêveur. Je pense qu’Unai Emery travaille très bien depuis qu’il est arrivé au Paris Saint-Germain. » Une déclaration qui a fait bondir Paul Le Guen de son poste de commentateur à l’Orange Vélodrome.