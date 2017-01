Vainqueur du Ballon d’Or au mois de décembre et du trophée de joueur de l’année 2016 attribué par la FIFA ce lundi, Cristiano Ronaldo s’est permis une belle sortie en critiquant certains médias. Selon lui, il a fait l’objet d’une campagne médiatique déstabilisante, faisant référence au scandale des évasions fiscales révélées par un consortim de médias dont Mediapart. Il s’en est ému sur les ondes de la radio espagnole COPE ce mardi.

« Il y a eu beaucoup... de campagnes contre moi, dans le football et hors du football aussi. (...) On a voulu me taper de tous les côtés mais ’’The Best’’ a été ’’The Best’’ et c’est moi, donc je suis très content. (...) On a voulu me faire du mal, mais comme je l’ai dit, qui ne doit rien n’a pas peur, jamais de la vie, et comme toujours, j’en ai fait taire quelques-uns, une fois de plus. » Durant cette année 2016, le Portugais a remporté la Ligue des Champions, la super coupe d’Europe, le mondial des clubs et l’Euro avec sa sélection. Mais son image en a pris un coup après des révélations selon lesquelles il aurait caché 150 M€ dans des paradis fiscaux. S’il nie ces dernières informations, le fisc espagnol a tout de même ouvert une enquête.