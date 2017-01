Comme chaque semaine, Foot Mercato vous emmène au cœur de la vie des footballeurs, avec le meilleur des réseaux sociaux. Il faut dire que vos joueurs préférés n’hésitent pas à partager leur quotidien via Instagram, Twitter ou Facebook.

Cette semaine, nous avons notamment retrouvé Neymar en charmante compagnie, au bras de sa compagne Bruna Marquezine. Mais c’est son look qui a volé la vedette à sa petite amie ! Cristiano Ronaldo a lui refait des siennes pour l’un de ses sponsors, avec un drôle de défi : le Portugais a marqué un panier avec les papiers, après avoir fait des tractions... pourquoi pas ! Sinon, Presnel Kimpembe a continué de se moquer de ses coéquipiers, comme Ben Arfa et ses lèvres gercées, et Christopher Nkunku, terrorisé à chaque fois qu’il monte dans un avion.