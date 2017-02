Pour ceux qui ont raté l’actu la plus drôle, décalée, insolite ou buzz de la semaine, voici une session de rattrapage via notre chaîne Youtube officielle. Une chaîne créée il y a quelques mois maintenant et qui ne cesse de croître. Si vous souhaitez retrouver du contenu exclusif proposé en vidéo sur FM (Revue de presse, Zapping, Journal du mercato), n’hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YT officielle Foot Mercato.

Et cette semaine les stars ont encore fait fort : Memphis Depay chambre une journaliste, le bizutage d’Ivanovic en Russie, un nouvel extrait de Griezmann dans son film, Monaco à l’aise à la piscine comme sur le terrain, Sergio Ramos échange son maillot contre du jambon, le jeu d’Areola et de Pastore, l’instant freestyle, les aventures de Tévez en Chine, Pogba devient prof de DAB, le beau geste de Suarez, le petit pont de Özil, la folle fiesta de Neymar pour son anniversaire, Messi à 8 ans, et l’étrange échange entre Matuidi et Draxler.