Comme chaque mercredi, le best of des réseaux sociaux des footballeurs est de retour sur Foot Mercato ! Et cette semaine, le programme est encore très chargé... À Manchester, Zlatan Ibrahimovic a pris le contrôle du compte Instagram de MU pour donner des leçons de vie à ses fans, pendant que Paul Pogba montrait ses progrès en espagnol. Antoine Griezmann a lui fêté la victoire de l’Atlético avec une pizza dans le bus, et Julian Draxler a démontré sa qualité technique face à Séan Garnier, le freestyler français.

Du côté de Monaco, les joueurs et les dirigeants sont devenus acteurs (avec plus ou moins de succès) pour faire la promo de la nouvelle appli du club. Mendy, Sidibé, Lemar, Mbappé, Jardim... tout le monde y est passé ! En Espagne, Jesé Rodriguez s’est rappelé aux bons souvenirs de Paris avec un doigt d’honneur, face caméra. Quant à Cristiano Ronaldo, il s’est encore fait remarquer en sous-vêtements, pendant que Pierre-Emerick Aubameyang a organisé une grosse soirée pour l’anniversaire de son frère. Enfin, Zinedine Zidane a publié les exploits de son fils Théo... au basket ! Un sport qui inspire décidément les footballeurs, puisque Marquinhos a démontré une incroyable habileté au lancer, pendant que Ronaldinho a distribué des maillots du Barça à toutes les stars du All Star Game NBA...