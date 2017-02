Si l’arrivée de Marcelo Bielsa à Lille fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, l’un de ses disciples est lui aussi au cœur des débats ces derniers jours. Auteur d’une bonne saison avec le FC Séville (qualifié en 1/8ème de finale de la Ligue des Champions, 3ème de Liga), Jorge Sampaoli voit son nom revenir du côté du FC Barcelone, que pourrait quitter Luis Enrique en fin de saison. Mais le club andalou ne l’entend pas de cette oreille et compte bien sur Sampaoli la saison prochaine.

Interrogé lors de l’émission "El Larguero" sur la Cadena SER, le président José Castro a confié : « Nous sommes en train de parler de son avenir avec lui. Nous lui avons offert une année de plus. Nous espérons que nous pourrons bientôt dire qu’il continuera une saison de plus que ce qu’il a signé. Il est très excité et il a des projets ambitieux avec Séville. Quand les deux parties sont contentes, c’est plus facile de trouver un accord. Je ne me préoccupe pas des informations qui sont sorties au sujet du Barça. Sampaoli est très heureux à Séville, c’est pour cela qu’il est important de prolonger son bonheur d’être ici. Il y a une clause de 1,5 million d’euros pour que chaque partie puisse demander une rupture de contrat. Mais nous n’en avons jamais parlé. Ce que nous voulons, c’est qu’il reste ici plusieurs années et ce n’est pas une question d’argent. Il y a une bonne harmonie entre Sampaoli et le club. Nous sommes en train de parler. Il y aura des nouvelles au mieux avant le mois d’avril ».